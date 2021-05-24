У якості альтернативи служителі Феміди передбачили можливість виходу зловмисника з-під варти за умови внесення застави у 454 тисячі гривень. Саме у таку суму обійдеться власнику Touareg його ремонт.
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Досудове розслідування інциденту триває.
Що відомо про підпал позашляховика засновника dtp.kiev.ua
- Інцидент стався вночі 17 лютого на вулиці Гоголівській. Як записали камери відеоспостереження, чоловік підійшов до дуже дорогого позашляховика з номером Antonov, та підпалив його.
- Вогонь пошкодив передню частину машини та салон.
- Згодом у спільноті, якою керує Антонов, з'явився допис про те, що особу палія з'ясували.
- Нещодавно поліцейські оголосили про затримання ймовірного підозрюваного.
- Ним виявився 22-річний уродженець міста Глухів, який раніше не мав проблем із законом.
За словами самого потерпілого, причетність затриманого до скоєння злочину підтверджують численні відеозаписи, а також інші речові докази, результати генетичних експертиз та показання свідків.