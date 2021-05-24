Суд обрав запобіжний захід палію машини засновника відомої автомобільної спільноти

Шевченківський районний суд Києва 24 травня обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у підпалі машини засновника спільноти dtp.kiev.ua Владислава Антонова. Зловмисника відправили до слідчого ізолятора на 2 місяці.

У якості альтернативи служителі Феміди передбачили можливість виходу зловмисника з-під варти за умови внесення застави у 454 тисячі гривень. Саме у таку суму обійдеться власнику Touareg його ремонт.

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Досудове розслідування інциденту триває.

Що відомо про підпал позашляховика засновника dtp.kiev.ua

Інцидент стався вночі 17 лютого на вулиці Гоголівській. Як записали камери відеоспостереження, чоловік підійшов до дуже дорогого позашляховика з номером Antonov, та підпалив його.

Вогонь пошкодив передню частину машини та салон.

Згодом у спільноті, якою керує Антонов, з'явився допис про те, що особу палія з'ясували.

Нещодавно поліцейські оголосили про затримання ймовірного підозрюваного.

Ним виявився 22-річний уродженець міста Глухів, який раніше не мав проблем із законом.

За словами самого потерпілого, причетність затриманого до скоєння злочину підтверджують численні відеозаписи, а також інші речові докази, результати генетичних експертиз та показання свідків.

Владислав Антонов є відомою людиною в автомобільній спільноті Києва. Він нерідко займається тим, що вступає у конфлікти з водіями, які порушують правила дорожнього руху. Втім, іноді це виглядає досить провокативно.