Суд остаточно забрав землю на Трухановому острові в охоронців Медведчука

Верховний Суд своїм рішенням забрав землю на Трухановому острові вартістю понад 25 мільйонів гривень, яку раніше захопили соратники Віктора Медведчука. Тепер землі повернуть у власність столичній громаді.

Як пояснила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, вища судова інстанція остаточно підтвердила законність вимог прокуратури у цій довготривалій справі.

Важливо Як охоронці Медведчука "окупували" частину Труханового острова

Максимець додала, що тепер організація, яка самовільно зайняла прибережну зону, зобов'язана повернути землю столичній громаді, звільнивши від всіх споруд.

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Раніше журналісти Bihus.info з'ясували, що понад 11 тисяч квадратних метрів території Труханового острова захопили соратники кума Путіна Віктора Медведчука. Мовиться про власників приватного охоронного агентства "Шторм".

Прокуратура довела, що землю вони зайняли незаконно, а будівництво будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу здійснили без відповідних дозвільних документів та на земельній ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась.

Труханів острів у Києві – це рекреаційна зона. До берегів острову має право доступу кожен охочий, а приватне будівництво у будь-якому вигляді заборонено.

Раніше Господарський суд Києва задовольнив позов прокурора та зобов'язав юридичну особу повернути територіальній громаді земельну ділянку на Трухановому, звільнивши її від розміщеного на ній майна. Згодом апеляційний суд вказане рішення скасував. І тепер Верховний Суд остаточно підтвердив законність вимог і поставив крапку у цій справі.