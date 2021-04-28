Служителі Феміди Дарницького районного суду обрали запобіжний захід 16-річному хлопцю, якого підозрюють у скоєнні потрійного вбивства своїх батьків та молодшого брата.

Прокурори просили суддів посадити ймовірного вбивцю під варту на 60 днів та не надавати йому можливість вийти на волю після внесення застави. Позицію обвинувачів в суді підтримали повністю.

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Наступні два місяці зловмисник має провести у слідчому ізоляторі.

Каже, що не хотів вбивати брата

Під час проведення слідчого експерименту, який проходив 28 квітня, підліток показав правоохоронцям, як саме зарізав своїх рідних. Учень одного з професійно-технічних училищ стверджує, що нібито до останнього не хотів вбивати 8-річного брата. Але ж зробив це.

Оскільки слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що хлопець причетний до смерті дорослих та дитини, судді вирішили не відпускати підлітка на волю.

Правоохоронці також призначили психолого-психіатричну експертизу, щоб встановити, чи є ймовірний вбивця здоровим.

Поза сумнівом, рано стверджувати, що встановлені всі обставини цієї страшної події. Необхідно дочекатися висновків експертів, перевірити покази юнака, допитати всіх свідків,

– підкреслила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

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