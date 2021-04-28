Суд посадив під варту підлітка, який зарізав свою родину у Києві
Служителі Феміди Дарницького районного суду обрали запобіжний захід 16-річному хлопцю, якого підозрюють у скоєнні потрійного вбивства своїх батьків та молодшого брата.
Джерело:Прокуратура Києва
Прокурори просили суддів посадити ймовірного вбивцю під варту на 60 днів та не надавати йому можливість вийти на волю після внесення застави. Позицію обвинувачів в суді підтримали повністю.
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Каже, що не хотів вбивати брата
Під час проведення слідчого експерименту, який проходив 28 квітня, підліток показав правоохоронцям, як саме зарізав своїх рідних. Учень одного з професійно-технічних училищ стверджує, що нібито до останнього не хотів вбивати 8-річного брата. Але ж зробив це.
Оскільки слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що хлопець причетний до смерті дорослих та дитини, судді вирішили не відпускати підлітка на волю.
Правоохоронці також призначили психолого-психіатричну експертизу, щоб встановити, чи є ймовірний вбивця здоровим.
Поза сумнівом, рано стверджувати, що встановлені всі обставини цієї страшної події. Необхідно дочекатися висновків експертів, перевірити покази юнака, допитати всіх свідків,
– підкреслила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.
Що відомо про вбивство подружжя та 8-річного хлопчика у Києві
- Злочин стався наприкінці квітня на вулиці Ревуцького у Києві. Під час сімейного конфлікту 16-річний юнак ножем нібито зарізав батька. Після цього, за даними слідства, він позбавив життя матір. Згодом він розправився з 8-річним братом.
- Після скоєння вбивства хлопець кілька днів жив у квартирі, але втік, коли дізнався, що батьків розшукують.
- 26 квітня тіла родини знайшли правоохоронці, яких викликала матір загиблого чоловіка.
- Наступного дня підозрюваного у вбивстві затримали.
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