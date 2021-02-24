Суд вирішив, що майно машинобудівного заводу "Більшовик" відчужили незаконно, поза приватизацією. Тому нежитлові будівлі заводу повернули державі.

Так, Верховний Суд залишив без задоволення скаргу та без змін рішення суду апеляційної інстанції про визнання торгів недійсними.

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У кількох справах з'ясували правомірність торгів. Відтак у 2020 році Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції. Він постановив нове, яким результати електронних торгів визнали недійсними. Щоправда, рішення намагались оскаржити.

"Більшовик" планують віддати на приватизацію Фонд державного майна України включив завод "Більшовик" до списку об'єктів, які планують приватизувати у 2021 році. Це може відбутись у червні, якщо Рада зніме заборону на продаж великих держкомпаній