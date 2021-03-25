Через будинок Сікорського на Міноборони знову подали у суд
Офіс генпрокурора звернувся до суду, щоб зобов’язати Міністерство оборони терміново відреставрувати будинок Сікорського у Києві. Раніше міністерство культури подало аналогічну заяву.
Джерело:КМДА
Ймовірно, що ці справи об’єднають в одну – адже позивачі вимагають однакових дій від Міністерства оборони. Будинок на вулиці Ярославів Вал, 15б, який збудувала родина Сікорських та у якому жив виданий авіаконструктор вже багато років перебуває у занедбаному стані й просто розвалюється.
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Позов Офісу генпрокурора
Офіс генпрокурора вимагає, щоб реставрація відбулась протягом місяця одразу після винесення судового рішення.
В КМДА зазначили, що для збереження пам’ятки національного значення Міністерство оборони та ДП "Готель "Козацький" (саме на його балансі перебуває будинок) мають якнайшвидше провести консерваційні роботи та привести будинок у належний стан.
Мінкульт теж винен
Водночас місцева влада звинувачує й Міністерство культури у бездіяльності, яка привела до такого стану історичного будинку. В КМДА підкреслили, що Офіс генпрокурора у позовній заяві відзначила цей факт.
Як виглядає зараз будинок Сікорського:
Фото належать kiev-foto.info
Передісторія
- Під час Другої світової війни у будинку розміщувався штаб і командний пункт Київського корпусу протиповітряної оборони, а у 1950-х роках на місці фасадного будинку був побудований готель "Червона зірка" Київського військового округу.
- 2000 року садиба Сікорського була передана в оренду на 49 років благодійного фонду "Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського", пов'язаного з одіозним Нестором Шуфричем.
- Попри зобов'язання фонду відновити будівлю жодного ремонту вона не зазнала, продовжуючи руйнуватися. 2016 року рішенням Київського апеляційного господарського суду будинок Сікорського був повернутий у власність Міністерства оборони.
- У лютому 2021 року Міністерство культури подало позов у якому вимагатиме аби Міністерство оборони нарешті узялось за реставрацію історичної споруди.
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