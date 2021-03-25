Через будинок Сікорського на Міноборони знову подали у суд

Офіс генпрокурора звернувся до суду, щоб зобов’язати Міністерство оборони терміново відреставрувати будинок Сікорського у Києві. Раніше міністерство культури подало аналогічну заяву.

Ймовірно, що ці справи об’єднають в одну – адже позивачі вимагають однакових дій від Міністерства оборони. Будинок на вулиці Ярославів Вал, 15б, який збудувала родина Сікорських та у якому жив виданий авіаконструктор вже багато років перебуває у занедбаному стані й просто розвалюється.

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Позов Офісу генпрокурора

Офіс генпрокурора вимагає, щоб реставрація відбулась протягом місяця одразу після винесення судового рішення.

В КМДА зазначили, що для збереження пам’ятки національного значення Міністерство оборони та ДП "Готель "Козацький" (саме на його балансі перебуває будинок) мають якнайшвидше провести консерваційні роботи та привести будинок у належний стан.

Мінкульт теж винен

Водночас місцева влада звинувачує й Міністерство культури у бездіяльності, яка привела до такого стану історичного будинку. В КМДА підкреслили, що Офіс генпрокурора у позовній заяві відзначила цей факт.

Родина Сікорських придбала ділянку, де був згодом побудований маєток у 1904 році. З того часу й до 1912 року у будинку мешкав Ігор Сікорський — майбутній видатний авіаконструктор. У цьому будинку також мешкав видатний український композитор Микола Лисенко. Він відкрив там музичну школу, яка була реорганізована в інститут.

Як виглядає зараз будинок Сікорського:

Фото належать kiev-foto.info

Передісторія