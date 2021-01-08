Суд відправив до СІЗО жінку, яка викинула 3-річного хлопчика з 8 поверху
Судді Дніпровського району Києва підтримали клопотання прокурорів щодо обрання запобіжного заходу матері 3-річного Андрія. Жінка викинула дитину з вікна багатоповерхівки 6 січня.
Киянка, яку підозрюють у скоєнні замаху на вбивство дитини, щонайменше два місяці перебуватиме в слідчому ізоляторі. Про це повідомила у фейсбуці речниці Київської міської прокуратури Надія Максимець.
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Хлопчик вже у звичайній палаті
За даними Влада Антонова, засновника спільноти dtp.kiev.ua, сьогодні постраждалого вже перевели з реанімації до відділення травматології. Загрози життю хлопчика немає.
Андрійка перевели з реанімації наверх до травматології! Він грається і спілкується з дітками-сусідами. Його травми типові для падіння з 2 поверху, але не з 8. Це дуже велике чудо, – зазначив активіст.
Наразі небайдужі кияни забезпечили дитину іграшками, одягом та всім іншим, що може знадобитися найближчим часом. Лікування хлопчика відбуваєтсья за рахунок ОХМАТДИТУ.
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