Судді Дніпровського району Києва підтримали клопотання прокурорів щодо обрання запобіжного заходу матері 3-річного Андрія. Жінка викинула дитину з вікна багатоповерхівки 6 січня.

Киянка, яку підозрюють у скоєнні замаху на вбивство дитини, щонайменше два місяці перебуватиме в слідчому ізоляторі. Про це повідомила у фейсбуці речниці Київської міської прокуратури Надія Максимець.

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За словами представниці прокуратури, судді не передбачили для затриманої можливості вийти на волю під заставу.

Хлопчик вже у звичайній палаті

За даними Влада Антонова, засновника спільноти dtp.kiev.ua, сьогодні постраждалого вже перевели з реанімації до відділення травматології. Загрози життю хлопчика немає.

Андрійка перевели з реанімації наверх до травматології! Він грається і спілкується з дітками-сусідами. Його травми типові для падіння з 2 поверху, але не з 8. Це дуже велике чудо, – зазначив активіст.

Наразі небайдужі кияни забезпечили дитину іграшками, одягом та всім іншим, що може знадобитися найближчим часом. Лікування хлопчика відбуваєтсья за рахунок ОХМАТДИТУ.