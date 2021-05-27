Терориста Карімова, що захопив банк в "Леонардо" у Києві, залишили у психлікарні

У Києві суд задовольнив клопотання прокурорів про примусове лікування терориста Сухроба Карімова, який влітку 2020 року захопив банк в ТРЦ "Леонардо" у центрі столиці. Феміда й обвинувачення прийшли до однієї думки – він не усвідомлював, що робить.

Громадянина Узбекистану залишили в психлікарні, куди його перевели із СІЗО ще у грудні минулого року. На думку прокурорів терористу необхідна медична допомога.

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Карімова відправили на примусове лікування до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом,

– йдеться й повідомлення Київської прокуратури.

Що відомо про захоплення банку в ТРЦ "Леонардо"

3 серпня у Києві громадянин Узбекистану Сухроб Карімов захопив приміщення банку і погрожував вибухом.

Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами Карімова, в його рюкзаку був великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють. Але там нічого не було.

Згодом Карімов вийшов у прямий ефір телебачення, де заявив, що він "святий дух". Ніяких конкретних вимог терорист не озвучив. За його словами, українці вибрали президентом "шута" і варто призначити єдину людину, яка б стала президентом світу. Саме Карімов вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах.

Затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.

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