За її словами, у квартирі з цінного – лише антикваріат. Це стародавній барометр, який киянка хотіла продати у Німеччину.
До теми Кличко вважає, що до обшуків у його будинку причетний Офіс Президента
Зайшли до сусідів Кличка
Це єдина причина, на думку Ярослави Гантварг, через яку СБУ могли б обшукувати її приміщення. Як розповіла жінка журналістам, її не було вдома, коли почався обшук.
Приїжджаю сюди, дивлюся – працівники СБУ в касках стоять. Я два кроки зробила, дивлюся – замок ніби не зламаний. Запитую "Як ви увійшли?", відповідають: "Та ми відкрили…",
– згадує пані Ярослава.
Про що розповіла сусідка: відео
Як це пояснили в СБУ
Нагадаємо, що в СБУ пояснили, що ці слідчі дії не мають стосунку до Віталія Кличка – нібито правоохоронці розслідують справу збуту фальсифікованих нафтопродуктів.
Втім, пані Ярослава запевнила. Що вона з чоловіком, який працює адвокатом, не мають ніякого стосунку до обігу нафтопродуктів.
Що про це думає мер
Сам мер вважає, що насправді правоохоронці приходили до нього, але з невідомих причин, передумали й вдерлись у сусідню квартиру. Кличко поділився відео з камер спостереження, на яких видно, як працівники СБУ дзвонять у його квартиру.
Поліція заходить у будинок Кличка: відео 24 каналу
Обшуки у Києві
Нещодавно правоохоронні органи прийшли з обшуками майже у всі основні комунальні підприємства столиці. Кличко одразу заявив, що це тиск на нього та міську владу, але в офісі президента запевнили, що політики у цих обшуках немає.
Куди прийшли з обшуками:
- "Київзеленбуд"
- "Спецжитлофонд"
- "Київавтодор"
- "Київміськсвітло"
- "Київпастранс"
- "Київський метрополітен"
- "Київавтошляхміст"
- Департамент соцполітики КМДА
- Департамент містобудування та архітектури КМДА
- Департамент земельних ресурсів КМДА
Окрім цього, правоохоронці завітали у помешкання фігурантів кримінальних проваджень. Обшуки провели у:
- головного архітектора Києва Олександра Свистунова
- голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного
Цей список не є вичерпним.