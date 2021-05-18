За її словами, у квартирі з цінного – лише антикваріат. Це стародавній барометр, який киянка хотіла продати у Німеччину.

До теми Кличко вважає, що до обшуків у його будинку причетний Офіс Президента

Зайшли до сусідів Кличка

Це єдина причина, на думку Ярослави Гантварг, через яку СБУ могли б обшукувати її приміщення. Як розповіла жінка журналістам, її не було вдома, коли почався обшук.

Приїжджаю сюди, дивлюся – працівники СБУ в касках стоять. Я два кроки зробила, дивлюся – замок ніби не зламаний. Запитую "Як ви увійшли?", відповідають: "Та ми відкрили…",

– згадує пані Ярослава.

Про що розповіла сусідка: відео

Як це пояснили в СБУ

Нагадаємо, що в СБУ пояснили, що ці слідчі дії не мають стосунку до Віталія Кличка – нібито правоохоронці розслідують справу збуту фальсифікованих нафтопродуктів.

Втім, пані Ярослава запевнила. Що вона з чоловіком, який працює адвокатом, не мають ніякого стосунку до обігу нафтопродуктів.

Квартира пані Ярослави розташована на два поверхи нижче від тієї, де мешкає Віталій Кличко.

Що про це думає мер

Сам мер вважає, що насправді правоохоронці приходили до нього, але з невідомих причин, передумали й вдерлись у сусідню квартиру. Кличко поділився відео з камер спостереження, на яких видно, як працівники СБУ дзвонять у його квартиру.

Поліція заходить у будинок Кличка: відео 24 каналу

Обшуки у Києві

Нещодавно правоохоронні органи прийшли з обшуками майже у всі основні комунальні підприємства столиці. Кличко одразу заявив, що це тиск на нього та міську владу, але в офісі президента запевнили, що політики у цих обшуках немає.

Куди прийшли з обшуками:

"Київзеленбуд"

"Спецжитлофонд"

"Київавтодор"

"Київміськсвітло"

"Київпастранс"

"Київський метрополітен"

"Київавтошляхміст"

Департамент соцполітики КМДА

Департамент містобудування та архітектури КМДА

Департамент земельних ресурсів КМДА

Окрім цього, правоохоронці завітали у помешкання фігурантів кримінальних проваджень. Обшуки провели у:

головного архітектора Києва Олександра Свистунова

голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного

Цей список не є вичерпним.