За її словами, у квартирі з цінного – лише антикваріат. Це стародавній барометр, який киянка хотіла продати у Німеччину.

До теми Кличко вважає, що до обшуків у його будинку причетний Офіс Президента

Зайшли до сусідів Кличка

Це єдина причина, на думку Ярослави Гантварг, через яку СБУ могли б обшукувати її приміщення. Як розповіла жінка журналістам, її не було вдома, коли почався обшук.

Приїжджаю сюди, дивлюся – працівники СБУ в касках стоять. Я два кроки зробила, дивлюся – замок ніби не зламаний. Запитую "Як ви увійшли?", відповідають: "Та ми відкрили…",
– згадує пані Ярослава.

Про що розповіла сусідка: відео

Як це пояснили в СБУ

Нагадаємо, що в СБУ пояснили, що ці слідчі дії не мають стосунку до Віталія Кличка – нібито правоохоронці розслідують справу збуту фальсифікованих нафтопродуктів.

Втім, пані Ярослава запевнила. Що вона з чоловіком, який працює адвокатом, не мають ніякого стосунку до обігу нафтопродуктів.

Що про це думає мер

Сам мер вважає, що насправді правоохоронці приходили до нього, але з невідомих причин, передумали й вдерлись у сусідню квартиру. Кличко поділився відео з камер спостереження, на яких видно, як працівники СБУ дзвонять у його квартиру.

Поліція заходить у будинок Кличка: відео 24 каналу

Обшуки у Києві

Нещодавно правоохоронні органи прийшли з обшуками майже у всі основні комунальні підприємства столиці. Кличко одразу заявив, що це тиск на нього та міську владу, але в офісі президента запевнили, що політики у цих обшуках немає.

Куди прийшли з обшуками:

  • "Київзеленбуд"
  • "Спецжитлофонд"
  • "Київавтодор"
  • "Київміськсвітло"
  • "Київпастранс"
  • "Київський метрополітен"
  • "Київавтошляхміст"
  • Департамент соцполітики КМДА
  • Департамент містобудування та архітектури КМДА
  • Департамент земельних ресурсів КМДА

Окрім цього, правоохоронці завітали у помешкання фігурантів кримінальних проваджень. Обшуки провели у:

  • головного архітектора Києва Олександра Свистунова
  • голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного

Цей список не є вичерпним.