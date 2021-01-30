Своєрідні зимові розваги на Троєщині: кумедне відео
У мережі показали, як можна взимку розважити дітей на Троєщині / Скриншот відео
У мережі опублікували відео, як після інтенсивного снігопаду розважаються на Троєщині в Києві. Судячи з усього, людям сподобалось.
Джерело: "Київ оперативний"
Ресурс виклав відео. Підписали ролик: "Троєщинські забави – своєрідні".
Актуально: В Україну суне новий сніговий циклон: які області зачепить найбільше
Що цікавого можна побачити на кадрах
- На відео видно, як до мінівена прив’язали вервечкою дітей на санчатах. І машина їздить колом.
- Усе відбувається у дворі звичайного житлового будинку. І поряд можна побачити інших людей, що відпочивають.
- На кадрах чутно дитячий сміх.
Троєщинські снігові забави: дивіться відео
Поділитися новиною