Своєрідні зимові розваги на Троєщині: кумедне відео

30 січня 2021 , 23:39
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У мережі опублікували відео, як після інтенсивного снігопаду розважаються на Троєщині в Києві. Судячи з усього, людям сподобалось.

Джерело: "Київ оперативний"

Ресурс виклав відео. Підписали ролик: "Троєщинські забави – своєрідні".

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Що цікавого можна побачити на кадрах

  • На відео видно, як до мінівена прив’язали вервечкою дітей на санчатах. І машина їздить колом.
  • Усе відбувається у дворі звичайного житлового будинку. І поряд можна побачити інших людей, що відпочивають.
  • На кадрах чутно дитячий сміх.

Троєщинські снігові забави: дивіться відео

Зауважимо! Дуже сильно сніжило в Києві 29 січня. Через негоду ускладнпилася ситуація на дорогах, тому утворилися масштабні затори. Крім того, сталося понад 70 аварій. Вже увечері п’ятниці дозволили в'їзд великовагового великогабаритного транспорту до столиці.