Своєрідні зимові розваги на Троєщині: кумедне відео

У мережі опублікували відео, як після інтенсивного снігопаду розважаються на Троєщині в Києві. Судячи з усього, людям сподобалось.
Джерело: "Київ оперативний"
Ресурс виклав відео. Підписали ролик: "Троєщинські забави – своєрідні".
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Троєщинські снігові забави: дивіться відеоЗауважимо! Дуже сильно сніжило в Києві 29 січня. Через негоду ускладнпилася ситуація на дорогах, тому утворилися масштабні затори. Крім того, сталося понад 70 аварій. Вже увечері п’ятниці дозволили в'їзд великовагового великогабаритного транспорту до столиці.