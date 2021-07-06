Відмовився від поїздки та витягнув з машини: таксист, який побив пасажирку, пояснив свій вчинок

Водій таксі, що співпрацював із компанією Bolt та побив пасажирку ввечері 4 липня, розповів про свою версією інциденту. За його словами, він відмовився везти жінку, однак та не хотіла виходити з машини.

Чоловік стверджує, що пасажирка нібито почала його ображати через те, що він не доїхав до геомітки кілька метрів. Через конфлікт він відмовився везти жінку до потрібного їй місця, але вона буцімто не збиралася виходити з автівки.

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Тоді таксист застосував до жінки силу. Він пояснює це тим, що намагався тримати пасажирку подалі від машини, оскільки та била по ній ногою.

Що відомо про конфлікт таксиста з пасажиркою у Києві

Клієнтка компанії Bolt каже, що водій не приїхав за адресою та змусив її йти до машини.

Коли ж вона сіла у авто, між жінкою та таксистом стався конфлікт. Тому чоловік скасував замовлення.

Далі, за словами водія, пасажирка відмовилася виходити з машини, а коли він відкрий їй двері, – почала кричати та бити автівку ногами.

Жінка ж стверджує, що її силоміць витягли з салону, і лише після цього вона вдарила по машині.

Він підійшов витягнув мене. Я вже зла. Я по машині ногою, реакція якась була. Він розвернувся, таким от жестом заїхав мені по обличчу. Після чого я грюкнула дверцятами, він з відкритими дверцятами поїхав,

– розповіла потерпіла.

У поліції кажуть, що розпочали розслідування інциденту. Як кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.

Дивіться відео сюжету про побиття пасажирки таксистом у Києві: