У місті Тараща, що в Київській області, вночі на 3 січня був вкрадений новорічний олень, який прикрашав площу біля міської ради. Мер цього містечка особисто узявся за справу й доручив поліції негайно знайти злодія.

Чоловік та його спільниця потрапили на камери спостереження. Все було дуже серйозно. Зловмисник підійшов до оленів й довго думав якого обрати – там їх було декілька. Нарешті він визначився й ухопив одного й кудись поніс. У цей час його спільниця стояла на "шухері". Про кумедний злочин розповідає міський голова Таращі Михайло Кривошеєв.

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Ймовірно, що мер вирішив попіаритись на такому випадку й спочатку виклав вищезгадане відео, а потім показав як цей "олень" повертає оленя у супроводі поліції. Так, до речі викрадача назвав сам Кривошеєв.

В ночі дивним чином зник казковий олень...який вкрав оленя на площі біля міської ради. Прохання всіх, хто володіє інформацією з даного питання, повідомити мене особисто,

– пише мер.

У Таращі вкрали "казкового" оленя: дивіться відео

У Таращі повернули вкраденого оленя: дивіться відео