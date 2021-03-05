На Київщині село Тарасівка отримало статус міжгалактичної станції: версія Вікіпедії

Село Тарасівка, що у Київській області, у Вікіпедії назвали міжгалактичною станцією, що входить в туманність Андромеди. Також там зазначили, що воно тісно межує з кільцями Юпітера і часто відвідує марсіан.

Ймовірно, що це просто жарт або сталась якась помилка. Наразі інформацію вже виправили, але кеш пам’ятає усе.

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Сайт 24 каналу перевірив факт – дійсно, село Тарасівка донедавна вважалось міжгалактичною станцією, за версією російськомовної Вікіпедії.

Скриншот Вікіпедії

До слова, у преамбулі статті зазначається, що інформація в ній не перевірялася з 2016 року, а в черзі на перевірку даних про Тарасівку вже є 21 правка.

Помилку помітив киянин Віктор Бондаренко. Він опублікував скриншот у фейсбуці. Його пост отримав бурхливу реакцію – люди із гумором поставились до такого статусу Тарасівки.

Село Тарасівка / Фото Анатолія Гончарова wikimedia.org

Нагадаємо, що онлайн-енциклопедія Вікіпедія є вільною для коригування: кожен охочий може вносити правки до статей, які вже опубліковані.