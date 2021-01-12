Вартість послуг комунального підприємства Київтеплоенерго зросла з 1 січня 2021 року. Вже у лютому киянам доведеться сплачувати за комуналку набагато більше грошей, аніж раніше.

Про суттєве зростання вартості постачання тепла та гарячої води свідчить розпорядження КМДА, яке опублікували на офіційному сайті. Водопостачання подорожчало на 16%, а опалення – на 19%.

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При цьому тарифи Київтеплоенерго у порівнянні з оплатою послуг ТОВ Євро-реконструкція, яке обслуговує лівий берег Києва, зросли не так значно.

Вартість Гігакалорії для мешканців столиці, які обслуговує Дарницька ТЕЦ, зросла на 49,7%.

Скільки сплачуватимуть клієнти Київтпелоенерго за опалення та гарячу воду

Згідно з офіційними документами, за 1 Гігакалорію з січня 2020 року потрібно буде віддати 1 тисячу 616 гривень з ПДВ. Раніше підключені до Київтеплоенерго люди сплачували 1 тисячу 356 гривень.

Що ж стосується постачання гарячої води, чинний тариф сягає відмітки у 99,79 гривні за кубометр. У 2020 році за таку ж кількості води треба було платити 85,97 гривні.

За 2020 рік середні ціни на воду, електроенергію та жило зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ – на 56,4%. Зростатимуть тарифи й цьогоріч.

Подорожчання відбулося після того, як восени кияни обрали владу міста та передовірили чиновникам управління столичним ЖКГ. До виборів по суттєво підвищення тарифів жоден з кандидатів не заявляв.

28 грудня уряд скасував пільговий тариф на електроенергію у 0,9 гривні за Кіловат на годину на перші 100 кВт. Замість цього з першого дня року діє фіксована ціна – 1,68 гривень/кВт.