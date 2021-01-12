У Києві значно зросли тарифи на гарячу воду та опалення: якою буде комуналка
Вартість послуг комунального підприємства Київтеплоенерго зросла з 1 січня 2021 року. Вже у лютому киянам доведеться сплачувати за комуналку набагато більше грошей, аніж раніше.
Про суттєве зростання вартості постачання тепла та гарячої води свідчить розпорядження КМДА, яке опублікували на офіційному сайті. Водопостачання подорожчало на 16%, а опалення – на 19%.
Дивіться також "Ціна на електроенергію буде зростати": що стоїть за підвищенням тарифів
Скільки сплачуватимуть клієнти Київтпелоенерго за опалення та гарячу воду
За 2020 рік середні ціни на воду, електроенергію та жило зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ – на 56,4%. Зростатимуть тарифи й цьогоріч.
Подорожчання відбулося після того, як восени кияни обрали владу міста та передовірили чиновникам управління столичним ЖКГ. До виборів по суттєво підвищення тарифів жоден з кандидатів не заявляв.
Поділитися новиною