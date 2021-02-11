Життя сучасної людини нерозривно пов'язане з неврозами, втомою, хронічними проблемами і так званою "офісною хворобою", яка супроводжується болями в плечах, спині, шиї і попереку.

Головними причинами є малорухливий спосіб життя, при якому порушується циркуляція крові і кисню в організмі, і також нездатність впоратися з накопиченим стресом і відповідальністю, що тягне за собою постійні головні болі, втому і роздратування.

Справлятися з такими неприємностями допомагає Тайський масаж. Його історія бере свій початок понад 2000 років тому. Це найдавніша методика зміцнення і оздоровлення організму, яка досі є однією з найбільш популярних і ефективних у всьому світі.

Позитивний ефект від тайського масажу досягається шляхом виконання унікальних прийомів масажу в поєднанні з точковою дією на м'язи, зв'язки, суглоби. Особливу роль відіграють "елементи пасивної йоги", до яких відносяться скручування і розтягування, і духовний зв'язок для опрацювання енергетичних каналів життєвої енергії.

Як результат – тайський масаж, знімає стрес і напруження, прибирає затискання в м’язах, які ми отримуємо в результаті нервових перенапруг і сидячої роботи в офісі, а також позбавляє від болю в спині, оніміння шиї і плечах. Після сеансу ви відчуєте себе максимально розслаблено й умиротворено, як після двотижневої відпустки, а тіло порадує надзвичайною легкістю. Люди, що проходять курс масажів, відзначають повне позбавлення від болю в проблемних зонах і значне поліпшення фізичного і морального стану.

Тайський Масаж буває як всього тіла, так і окремих його частин.

Наприклад, при болях у верхньому плечовому поясі, вам допоможе масаж шийно-комірцевої зони. При болях в ногах, рекомендуємо спробувати тайський масаж ніг. Тайський масаж голови і обличчя покликаний поліпшити кровопостачання головного мозку, що допомагає при частих мігренях і головних болях.

Тривалість масажів: 30, 40, 60, 90 або 120 хвилин

Якщо вам хочеться повністю відключитися від реальності і зануритися в світ запахів і повної нірвани, рекомендуємо арома-масаж із застосуванням натуральних олій. Такий масаж позбавляє від депресії, стресу і хронічної втоми, затискачів в м'язах і вже після декількох сеансів допомагає нормалізувати сон. Приємна музика допоможе поринути в розслаблюючу атмосферу на всі сто відсотків і вийти з салону абсолютно новою людиною.

А, ще хочемо окремо вам розповісти про найбільш романтичну процедуру для двох масаж "Рай на землі".

Немає нічого приємнішого і ціннішого, ніж проведений час з близькою людиною. Якщо хочеться порадувати свого коханого чи кохану нестандартним і дуже романтичним подарунком, який запам'ятається надовго, зверніть увагу на ідеальний варіант – масаж для двох в салонах Amari. Разом ви зможете насолодитися комплексом процедур, що складається з чотирьох програм: масажу біологічно активних точок, тайського масажу ніг, масажу трав'яними мішечками або стоун-терапії (на вибір) і арома-масажу з натуральними маслами з Таїланду.

Розкішна атмосфера з пелюстками троянд, чарівна музика, напівтемрява і майстри, які творять свою справу, віднесуть вас далеко в світ мрій на цілих 3 години !!! При бажанні романтичний вечір можна продовжити в джакузі під дзвін келихів із шампанським і фруктами!

Якщо закінчилися ідеї, чим порадувати друга, колегу, улюблену подружку, маму або кого-небудь іншого, найкращим варіантом стане подарунковий сертифікат на одну з послуг в салонах Amari.

Багатий вибір процедур не залишить байдужим нікого.

На ваш вибір: екзотичний масаж гарячої свічкою, SPA-програми з обгортанням, догляд за обличчям, масаж гарячими трав'яними мішечками, стоун-терапія або просто масаж ніг.

Поринути на годинку-другу в розслаблюючу атмосферу і відпочити від шаленого ритму мегаполісу – що може бути краще?

Де знайти Amari:

️ Печерська (б-р Лесі Українки, 13) +38 (073) 12-06-002 (Viber, Telegram, Whatsapp)

️ Осокорки (вул. Завальна, 10-Б ЖК "Статус град") +38 (073) 444-91-47 (Viber, Telegram, Whatsapp)

️ Поштова Площа (вул. Набережно-Хрещатицька, 3-А) +38 (093) 719-66-82 (Viber, Telegram, Whatsapp)

️ Голосієво (вул. Михайла Максимовича, 26 ЖК "Нова Англія") +38 (093) 070 74 77 (Viber, Telegram, Whatsapp)

Зовсім скоро відкриється ще один салон на Троєщині.