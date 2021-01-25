Тікав через замерзлий Дніпро: у Києві поліція зловила викрадача авто
Поліція спіймала викрадача авто / Нацполіція
Патрульна поліція Києва розповіла про доволі незвичну ситуацію – копи хотіли виписати дрібний штраф за порушення ПДР, але водій Lexus навіть не зупинився. Коли він заїхав у бордюр, то вискочив з салону й почав тікати через замерзлий Дніпро.
Джерело: Патрульна поліція Києва
Патрульні побігли за ним, попередивши колег на іншому березі – з’ясувалось, що водій викрав це авто й попався порушуючи правила дорожнього руху.
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У Києві поліція впіймала викрадача авто – деталі
- На перехресті проспекту Юрія Гагаріна та вулиці Володимира Сосюри патрульні помітили автомобіль, який порушив правило – поїхав прямо, там де необхідно було повертати.
- Інспектори подали водієві сигнал про зупинку, але той і не думав зупинятися, натомість значно пришвидшився.
- Почалося переслідування, Lexus рухався у напрямку Русанівської набережної, на з'їзді водій не впорався з керуванням та наїхав на бордюр.
- Керманич залишив автомобіль та вдався навтьоки від інспекторів через замерзлий Дніпро.
- Патрульних це не зупинило, вони побігли за втікачем по льоду на правий берег, а там його вже очікували декілька екіпажів патрульних.
- На вулиці Набережно-Хрещатицькій чоловіка затримали.
Чоловік заволодів автомобілем Lexus на вулиці Краківській: шляхом розбиття скла потрапив у салон та перепрограмував бортовий комп’ютер автомобіля.
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