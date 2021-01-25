Тікав через замерзлий Дніпро: у Києві поліція зловила викрадача авто

25 січня 2021 , 19:39
Читать новость на русском

Патрульна поліція Києва повідомила про доволі незвичну ситуацію – копи хотіли виписати дрібний штраф за порушення ПДР, але водій Lexus навіть не зупинився. Коли він заїхав у бордюр, то вискочив з салону й почав тікати просто через замерзлий Дніпро.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Патрульні побігли за порушником, попередивши колег на іншому березі.

Читайте також У Києві автобус збив на пішоході людину: відео (18+)

А далі з’ясувалось, що водій викрав це авто й попався порушуючи правила дорожнього руху.

У Києві поліція затримала викрадача авто – деталі

  • На перехресті проспекту Юрія Гагаріна та вулиці Володимира Сосюри патрульні помітили автомобіль, який порушив правило – поїхав прямо, там де необхідно було повертати.
  • Інспектори подали водієві сигнал про зупинку, але той і не думав зупинятися, натомість значно пришвидшився.
  • Почалося переслідування, Lexus рухався у напрямку Русанівської набережної, на з'їзді водій не впорався з керуванням та наїхав на бордюр.
  • Керманич залишив автомобіль та вдався навтьоки від інспекторів через замерзлий Дніпро.
  • Патрульних це не зупинило, вони побігли за втікачем по льоду на правий берег, а там його вже очікували декілька екіпажів патрульних.
  • На вулиці Набережно-Хрещатицькій чоловіка затримали.

Чоловік заволодів автомобілем Lexus на вулиці Краківській: шляхом розбиття скла потрапив у салон та перепрограмував бортовий комп’ютер автомобіля.