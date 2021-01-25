Тікав через замерзлий Дніпро: у Києві поліція зловила викрадача авто

19:39

Патрульна поліція Києва повідомила про доволі незвичну ситуацію – копи хотіли виписати дрібний штраф за порушення ПДР, але водій Lexus навіть не зупинився. Коли він заїхав у бордюр, то вискочив з салону й почав тікати просто через замерзлий Дніпро.