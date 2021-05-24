Тіло відкинуло на 50 метрів: п'яний водій збив на смерть жінку у Голосіївському районі Києва

У Голосіївському районі Києва приблизно опівночі 24 травня сталася смертельна ДТП. Легковик Ford Fiesta на пішохідному переході збив жінку. Від удару останню відкинуло на 50 метрів. На жаль, потерпіла загинула на місці. Водій Ford перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент трапився на вулиці Касіяна. Попередньо, жінка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом. Відомо, що загиблій – приблизно 68 років (народилася в 1953 році). Щодо винуватця ДТП, то йому – щонайменше 38 років (народився 1983 році).

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Водій утік із місця ДТП

Одразу після ДТП зловмисник, навіть не зупинившись, намагався втекти. Його зупинив водій іншого легковика (BMW) на перехресті вулиці Полковника Потєхіна та Героїв Оборони.

Водій Ford був дуже нетверезим. У його крові драгер виявив 1,79 (за даними "Вартових Еспресо", 1,74) проміле алкоголю. Зауважимо, що в Україні допустима норма – 0,2 проміле.

Чоловіка вже затримали. Найближчим часом правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Крім того, водія ще раз мають відправити на аналіз до лікарні, де визначать точну кількість алкоголю в його крові.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Також мала прибути слідчо-оперативна група.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Голосіївському районі

Водій підтвердив, що справді пив

Як пояснив він під час спілкування з журналістами, випив через проблеми, зокрема в сім'ї. Також назвав і інші подібні причини.

Чоловік додав, що його вже не раз затримували патрульні за керування авто у нетверезому стані. Крім того, на нього склали кілька відповідних протоколів.

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Жінку збили на пішохідному переході на Касіяна в Києві / Фото "Вартових Еспресо", dtp.kiev.ua