Як зазначили комунальники, агресивно налаштовані тітушки прийшли з метою не допустити проведення конкурсу. Вони прийшли з відеокамерами та портативними колонками.

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Чим саме аргументували свою появу зловмисники, невідомо.

Тітушок виганяли поліцейські



Молодики були готові блокувати роботу чиновників силою / Фото КМДА

Чиновники стверджують, що невідомі хотіли силою не допустити проведення конкурсу приватних перевізників.

За неперевіреною інформацією, тітушок найняли підприємці, яких можуть не допустити до перевезення пасажирів. В такий спосіб перевізники нібито намагалися залишитися у бізнесі та продовжити возити людей на не дуже справних автобусах.

Щоб продовжити конкурс, посадовцям довелося викликати поліцейських.



Тітушки протидіяли поліцейським / Фото КМДА

Правоохоронці силоміць вивели порушників спокою з приміщення. Після цього посадовці продовжили захід.

Міський голова Києва Віталій Кличко стверджує, що збирається за 2 – 3 роки позбутися маршруток. Мер планує створити маршрутним таксі конкуренцію за допомогою сучасного громадського транспорту. Для цього місто закупає тролейбуси, трамваї та автобуси.