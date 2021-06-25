Тітушки намагалися зірвати конкурс перевізників на маршрутах Києва: фото
Джерело:КМДА
Невідомі молодики спортивної статури увірвалися до офісу комунального підприємства КМДА "Центр організації дорожнього руху". У цей час посадовці проводили засідання щодо конкурсу столичних перевізників.
Як зазначили комунальники, агресивно налаштовані тітушки прийшли з метою не допустити проведення конкурсу. Вони прийшли з відеокамерами та портативними колонками.
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Чим саме аргументували свою появу зловмисники, невідомо.
Тітушок виганяли поліцейські
Молодики були готові блокувати роботу чиновників силою / Фото КМДА
- Чиновники стверджують, що невідомі хотіли силою не допустити проведення конкурсу приватних перевізників.
- За неперевіреною інформацією, тітушок найняли підприємці, яких можуть не допустити до перевезення пасажирів. В такий спосіб перевізники нібито намагалися залишитися у бізнесі та продовжити возити людей на не дуже справних автобусах.
- Щоб продовжити конкурс, посадовцям довелося викликати поліцейських.
Тітушки протидіяли поліцейським / Фото КМДА
Правоохоронці силоміць вивели порушників спокою з приміщення. Після цього посадовці продовжили захід.Міський голова Києва Віталій Кличко стверджує, що збирається за 2 – 3 роки позбутися маршруток. Мер планує створити маршрутним таксі конкуренцію за допомогою сучасного громадського транспорту. Для цього місто закупає тролейбуси, трамваї та автобуси.