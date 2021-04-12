У Києві знесли фактично 120-річний будинок Івана Уткіна, який входить в історичний ареал забудови міста. Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що це варварство.

Ткаченко написав, що Міністерство культури та інформполітики України не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі. Тому в Міністерстві розробили та зареєстрували новий законопроєкт під номером 4561.

До слова Історичний будинок Уткіна в Києві знесли: прокуратура відкрила кримінальну справу

Яка позиція Ткаченка

"Я сам – корінний киянин і немало моїх відряджень чи подорожей країною починалися саме з залізничного вокзалу. Кожного разу під'їжджаючи до привокзальної площі – звертав увагу на цю будівлю. Вона виділялась – прибутковий будинок Уткіна, якому більше ніж 120 років. Тепер його знесли. Для того, щоб побудувати черговий готель чи ТРЦ", – написав Олександр Ткаченко.

До того ж він зазначив, що "це самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво – за що передбачена кримінальна відповідальність".

МКІП не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі, тому однозначно виступаємо проти і вже здійснюємо перевірку,

– написав Олександр Ткаченко.

На думку міністра, ця подія свідчить про системну та ніби онкологічну проблему з хаотичною забудовою і знищенням історичних пам'яток.

Що пропонують в Міністерстві

Мінкульт подав новий законопроєкт 30 березня 2021 року. Ткаченко розповів, що він передбачає зміни у законодавчих актах щодо:

упорядкування культурної спадщини;

повноважень місцевої влади;

відповідальності за знищення чи пошкодження пам'яток.

Міністр вважає, що відповідальність має бути "аж до реального строку та мільйонних штрафів". Він закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути законопроєкт.

Тим часом правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав "дозвіл" на знищення історичної будівлі,

– зауважив міністр.

Зверніть увагу! Київська міська прокуратура 10 квітня відкрила кримінальну справу за фактом самоправства . За це винним загрожує штраф до 850 гривень , виправні роботи до 2 років або арешт до 3 місяців.

Що відомо про будинок Уткіна в Києві