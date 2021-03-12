Ткаченко жорстко відреагував на відкриття покерного клубу в Будинку профспілок у Києві
Міністр культури та інформаційної політики засудив початок роботи розважально-азартного закладу в Будинку профспілок, де під час Революції Гідності загинули активісти.
Джерело:Телеграм Олександра Ткаченка
За словами чиновника, керівництво федерації профспілок ніяк не реагує на звернення та запити мінікульту. При цьому міністр зазначив, що відкриття клубу спортивного покеру не є правильним.
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Ані КМДА, ані Мінкульт вплинути не можуть
Як підкреслив голова міністерства культури, юридичного впливу на профспілки України у Кабміну немає, як і у міський адміністрації столиці. Тож, заборонити віддавати в оренду приміщення Будинку профспілок чиновники не можуть.
Профспілки апріорі мають бути незалежними у своїй діяльності. Але незалежність – не є вседозволеність. Незалежність – це відповідальність. Зокрема, відповідальність за збереження історії того, якими жертвами вона здобувалася та відстоювалася. Закликаю громадскість, журналістів, юристів, правоохоронні органи, КМДА відреагувати на це неоднозначне рішення,
– підкреслив Ткаченко.
Крім того, міністр запропонував провести відкрите обговорення роботи клубу спортивного покеру в будівлі на рівні представників міністерства, КМДА, адвокаті та членів сімей Небесної сотні, журналістів та громадськості.
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