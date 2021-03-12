Ткаченко жорстко відреагував на відкриття покерного клубу в Будинку профспілок у Києві

Міністр культури та інформаційної політики засудив початок роботи розважально-азартного закладу в Будинку профспілок, де під час Революції Гідності загинули активісти.

За словами чиновника, керівництво федерації профспілок ніяк не реагує на звернення та запити мінікульту. При цьому міністр зазначив, що відкриття клубу спортивного покеру не є правильним.

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Замість цього, як стверджує Ткаченко, краще було б підтримати Музей Революції Гідності.

Ані КМДА, ані Мінкульт вплинути не можуть

Як підкреслив голова міністерства культури, юридичного впливу на профспілки України у Кабміну немає, як і у міський адміністрації столиці. Тож, заборонити віддавати в оренду приміщення Будинку профспілок чиновники не можуть.

Профспілки апріорі мають бути незалежними у своїй діяльності. Але незалежність – не є вседозволеність. Незалежність – це відповідальність. Зокрема, відповідальність за збереження історії того, якими жертвами вона здобувалася та відстоювалася. Закликаю громадскість, журналістів, юристів, правоохоронні органи, КМДА відреагувати на це неоднозначне рішення,

– підкреслив Ткаченко.

Крім того, міністр запропонував провести відкрите обговорення роботи клубу спортивного покеру в будівлі на рівні представників міністерства, КМДА, адвокаті та членів сімей Небесної сотні, журналістів та громадськості.

В Будинку профспілок, де у ніч проти 19 лютого загинули активісти, вже кілька разів намагалися відкрити різні заклади харчування: KFC, "Каратєль" та L’kafa. Кожного разу громада виступала проти цього, через що Федерація профспілок пообіцяла не дозволяти там роботу розважальних установ.