Хапався за дитячий візок та почав бійку: у трамваї на Троєщині затримали п'яного хулігана

Неприємний для пасажирів популярного громадського транспорту інцидент стався вранці 15 червня на вулиці Петра Запорожця. Чоловік,а який неадекватно поводився, довелося виводити з трамваю.

Як стверджують свідки події, порушник спокою перебував у дуже п'яному стані. Щоб його вгамувати, довелося діяти кільком чоловікам. Потім нетверезого пасажира передали поліцейським.

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Чи затримали зловмисника, невідомо. Офіційних коментарів від правоохоронців наразі немає.

Що відомо про інцидент з п'яним пасажиром у трамваї на Троєщині

Очевидці кажуть, що під час поїздки нетверезий чоловік не міг втриматися на ногах, тому схопився за дитячій візок.

Це викликало неабияке обурення у очевидців, але на зауваження чоловік почав лізти у бійку.

Буяна досить швидко вгамували силою інші пасажири. Його вивели з трамваю.

Конфлікт продовжився вже на зупинці на вулиці Петра Запорожця. Зловмисник продовжив агресивно поводитися, але його втихомирювали словами. Згодом щодо чоловіка знову застосували силу.

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, невідомо.

Дивіться відео конфлікту з нетверезим пасажиром на зупинці трамваю у Києві: