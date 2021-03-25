У Києві дозволили перевозити у громадському транспорті більше пасажирів

Наземний громадський транспорт у Києві, попри посилені карантинні обмеження, зможе перевозити більше людей. Місцева влада офіційно дозволила перебувати там стоячим пасажирам, але з певними умовами.

Згідно з новими правилами проїзду, мовиться про 50% від загальної місткості, а не від сидячих місць, як було раніше.

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Відповідне рішення 25 березня ухвалила постійна комісія КМДА щодо питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості,

– наголосили у "Київпастрансі".

Й підкреслили, що карантинні обмеження у транспорті залишаються, хоч і стають менш суворими. Пасажирів закликали дотримуватися встановлених правил.

Ситуація з COVID-19 у Києві: основне

Станом на 25 березня у столиці підтвердили 156 603 випадки коронавірусу.

випадки коронавірусу. Від ускладнень померли 3 198 людей. Одужали 103 722 пацієнти.

людей. Одужали пацієнти. Міська влада посилила карантнні обмеження у місті ще з 20 березня.

23 березня Київ перейшов у червону карантинну зону.