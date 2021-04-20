Через дорожній конфлікт: на трасі Київ – Чернігів водій Mercedes підстрелив маршрутника

Джерело:Київ оперативний
Інцидент із застосуванням вогнепальної зброї трапився 19 квітня на трасі Київ – Чернігів. Водії маршрутного автобуса та елітного легковика не змогли роз'їхатися без аварійної ситуації, тому між ними стався конфлікт.
Свідки інциденту стверджують, що безпосередній конфлікт між чоловіками спровокував власник Mercedes. Через те, що автобус нібито підрізав легковика, водій "німця" рішив влаштувати із ним розбірки.
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Судячи з усього, стріляв зловмисник з травматичної зброї. Принаймні після попадання у ногу водій маршрутного автобуса самостійно дістав кулю з ноги та поїхав далі.
У поліції на цю подію наразі ніяк не відреагували.
Дивіться відео стрілянини на трасі Київ – Чернігів (обережно, 18+):