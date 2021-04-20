Через дорожній конфлікт: на трасі Київ – Чернігів водій Mercedes підстрелив маршрутника

Інцидент із застосуванням вогнепальної зброї трапився 19 квітня на трасі Київ – Чернігів. Водії маршрутного автобуса та елітного легковика не змогли роз'їхатися без аварійної ситуації, тому між ними стався конфлікт.

Свідки інциденту стверджують, що безпосередній конфлікт між чоловіками спровокував власник Mercedes. Через те, що автобус нібито підрізав легковика, водій "німця" рішив влаштувати із ним розбірки.

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Водій елітної автівки не звернув увагу на те, що в автобусі перебували люди, які взагалі не були учасниками конфлікту.

Поцілив у ногу

Судячи з відео інциденту, коли Mercedes заблокував рух маршрутки, водій міжміського транспорту схопився за палицю або арматуру.

Власник "німця" вийшов з машини зі зброєю в руках.

Чоловіки побігали навколо Mercedes, але в цьому випадку агресором вже виступав маршрутник.

Керманич легковика кілька разів вистрелив у опонента.

Судячи з усього, стріляв зловмисник з травматичної зброї. Принаймні після попадання у ногу водій маршрутного автобуса самостійно дістав кулю з ноги та поїхав далі.

У поліції на цю подію наразі ніяк не відреагували.

Дивіться відео стрілянини на трасі Київ – Чернігів (обережно, 18+):