Неподалік Києві на одеській трасі 30 березня сталась жахлива ДТП – вантажівка зіткнулась з Opel. Одна людина загинула, кілька отримали травми.

Деталі наразі невідомі, але на відео, яке опублікували у соцмережах видно, що вантажівка відлетіла в узбіччя, а легкова машина сильно пошкоджена. Удар прийшовся на сторону водія.

Читайте також Жорстоке вбивство ветерана війни у Києві: у нього був конфлікт зі злочинцями

Що відомо про це жахливе ДТП

На відео, яке зняв очевидець з місця події, видно як на узбіччі лежать пасажири та водій – автор відео каже, що вони живі.

На місце прибула швидка, яка забрала постраждалих у лікарню.

Обставини цієї аварії поки невідомі.

Смертельна ДТП у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, що 29 березня під Києвом сталась інша жахлива ДТП – у катафалк влетів "москвич". Всі хто був у салоні легковика мертві – двоє загинули на місці, а жінку намагались врятувати в реанімації, але, на жаль, вона теж померла. Детально про це писали на сайті 24 каналу.