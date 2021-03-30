На трасі Київ – Одеса сталась смертельна ДТП: Opel зіткнувся з вантажівкою
Неподалік Києві на одеській трасі 30 березня сталась жахлива ДТП – вантажівка зіткнулась з Opel. Одна людина загинула, кілька отримали травми.
Джерело:dtp.kiev.ua
Деталі наразі невідомі, але на відео, яке опублікували у соцмережах видно, що вантажівка відлетіла в узбіччя, а легкова машина сильно пошкоджена. Удар прийшовся на сторону водія.
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Що відомо про це жахливе ДТП
На відео, яке зняв очевидець з місця події, видно як на узбіччі лежать пасажири та водій – автор відео каже, що вони живі.
На місце прибула швидка, яка забрала постраждалих у лікарню.
Обставини цієї аварії поки невідомі.
Смертельна ДТП у Києві: дивіться відео
Нагадаємо, що 29 березня під Києвом сталась інша жахлива ДТП – у катафалк влетів "москвич". Всі хто був у салоні легковика мертві – двоє загинули на місці, а жінку намагались врятувати в реанімації, але, на жаль, вона теж померла. Детально про це писали на сайті 24 каналу.
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