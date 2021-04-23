Жорстка аварія сталася вранці 23 квітня неподалік від Ворзеля на трасі Київ – Чоп. Внаслідок зіткнення двох легковиків постраждали люди.

За попередніми даними, після удару один з легковиків відкинуло у відбійник. Після цього машина загорілася. Точної інформації про стан постраждалих та їх кількість наразі немає.

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На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики швидкої, а також поліцейські.

Що відомо про нищівну аварію під Києвом

ДТП сталася 23 квітня близько 10:00. За попередніми даними, одна з машин виїхала на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення.

Від удару машини розкидало дорогою, а одна з них влетіла задньою частиною у відбійник.

Судячи з усього, внаслідок зіткнення деформувався балон з газовим обладнанням, через що стався вибух. Машину охопив вогонь.

Пожежники, які прибули на місце події, загасили пожежу. Однак врятувати авто було вже неможливо.

Наразі слідчі намагаються з'ясувати, хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху. За фактом зіткнення машин поліцейські мають відкрити кримінальне провадження. Остаточно з кваліфікацією події правоохоронці зможуть розібратися після того, як лікарі визначаться зі ступенями травм постраждалих.

Дивіться відео з місця жахливої аварії під Києвом: