На трасі під Києвом через ДТП вибухнула автівка: відео

Джерело:dtp.kiev.ua
Жорстка аварія сталася вранці 23 квітня неподалік від Ворзеля на трасі Київ – Чоп. Внаслідок зіткнення двох легковиків постраждали люди.
За попередніми даними, після удару один з легковиків відкинуло у відбійник. Після цього машина загорілася. Точної інформації про стан постраждалих та їх кількість наразі немає.
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На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики швидкої, а також поліцейські.
Наразі слідчі намагаються з'ясувати, хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху. За фактом зіткнення машин поліцейські мають відкрити кримінальне провадження. Остаточно з кваліфікацією події правоохоронці зможуть розібратися після того, як лікарі визначаться зі ступенями травм постраждалих.
Дивіться відео з місця жахливої аварії під Києвом: