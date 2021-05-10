На трасі під Києвом на смерть збили велосипедистку

У ніч проти 10 травня на трасі біля села Пухівка збили велосипедистку Вероніку Вишинську. Удар був такої сили, що вона загинула на місці, хоч мала на собі захисну амуніцію.

Як повідомляють знайомі загиблої у соцмережах, дівчина була у шоломі, мала ввімкнені задні ліхтарі і світловідбивні елементи. Втім, дівчину це не врятувало – автівка її просто знесла.

Дивіться ще Їхали на кладовище: нові деталі про сім'ю, яка загинула у моторошній аварії на трасі Київ – Чоп

ДТП з велосипедисткою: що відомо

Як повідомляють у спільноті "Київ оперативний", смертельне для дівчини зіткнення сталося поруч із селом Пухівка у напрямку до Зазим'я. Водій авто Volkswagen Golf на швидкості зніс дівчину. Вона отримала такі травми, що не мала шансів на порятунок. Велосипедистка загинула на місці.

Як повідомляють дівчини був увімкнений задній ліхтар / Скриншот

Проблема зі швидкісним режимом на трасі

Як пише Анна Данилюк, ділянкою траси, на якій загинула дівчина, водії не рухаються зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Ба більше, через небезпеку батьки не випускають своїх дітей надвір.

У населених пунктах України діє обмеження швидкості 50 кілометрів на годину. Водій, що рухався від Пухівки до Зазим'я, мав зберігати саме таку швидкість.

Інший друг загиблої Євген Горяний повідомляє, що через стан тіла, скоріш за все доведеться здійснювати кремацію. Оскільки у дівчини майже не було близьких рідних, усіма витратами на поховання займаються її друзі.