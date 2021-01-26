На трасі під Києвом сталася масштабна аварія за участю щонайменше 5 машин: є постраждалі – відео
Під Києвом зіштовхнулися декілька машин / Скриншот із відео
Багато автівок зіштовхнулися вдень 26 січня на Новоірпінській трасі. Кількість загиблих чи постраждалих внаслідок ДТП наразі невідома.
Джерело: Київ оперативний
За попередніми даними, в аварію потрапили 5 машин. Втім, кількість пошкоджених автівок може бути значно більшою.
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Наразі на місці події працюють поліціянти та медики швидкої.
Що відомо про масштабну аварію під Києвом
- Інцидент стався на ділянці дороги, де водії дуже часто порушують швидкісний режим.
- Дії кого саме з водіїв призвели до зіткнення автівок, невідомо. Це зараз з'ясовують слідчі.
- Внаслідок ДТП пошкоджені машини розкидало по різних смугах фактично по всій дорозі.
- Рух ділянкою, де сталася аварія, дуже ускладнений. Водіям доводиться об'їжджати місце події узбіччям.
За фактом аварії відкриють кримінальну справу. Тільки для того, щоб визначитися з її кваліфікацією, правоохоронцям потрібно зрозуміти, до яких наслідків призвела ДТП.
Дивіться відео з місця серйозної аварії на Новоірпінській трасі (обережно, нецензурна лексика 18+):
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