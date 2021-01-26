На трасі під Києвом сталася масштабна аварія за участю щонайменше 5 машин: є постраждалі – відео

Багато автівок зіштовхнулися вдень 26 січня на Новоірпінській трасі. Кількість загиблих чи постраждалих внаслідок ДТП наразі невідома.

Джерело: Київ оперативний

За попередніми даними, в аварію потрапили 5 машин. Втім, кількість пошкоджених автівок може бути значно більшою.

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Наразі на місці події працюють поліціянти та медики швидкої.

Що відомо про масштабну аварію під Києвом

Інцидент стався на ділянці дороги, де водії дуже часто порушують швидкісний режим.

Дії кого саме з водіїв призвели до зіткнення автівок, невідомо. Це зараз з'ясовують слідчі.

Внаслідок ДТП пошкоджені машини розкидало по різних смугах фактично по всій дорозі.

Рух ділянкою, де сталася аварія, дуже ускладнений. Водіям доводиться об'їжджати місце події узбіччям.

За фактом аварії відкриють кримінальну справу. Тільки для того, щоб визначитися з її кваліфікацією, правоохоронцям потрібно зрозуміти, до яких наслідків призвела ДТП.

Дивіться відео з місця серйозної аварії на Новоірпінській трасі (обережно, нецензурна лексика 18+):