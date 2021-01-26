На трасі під Києвом сталася масштабна аварія за участю щонайменше 5 машин: є постраждалі – відео

Багато автівок зіштовхнулися вдень 26 січня на Новоірпінській трасі. Кількість загиблих чи постраждалих внаслідок ДТП наразі невідома.
Джерело: Київ оперативний
За попередніми даними, в аварію потрапили 5 машин. Втім, кількість пошкоджених автівок може бути значно більшою.
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За фактом аварії відкриють кримінальну справу. Тільки для того, щоб визначитися з її кваліфікацією, правоохоронцям потрібно зрозуміти, до яких наслідків призвела ДТП.
Дивіться відео з місця серйозної аварії на Новоірпінській трасі (обережно, нецензурна лексика 18+):