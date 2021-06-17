На Троєщині дорогою гуляв голий чоловік: відео

На запитання перехожих "Хто ти й куди йдеш?" чоловік ніяк не відреагував, а спокійно пішов далі. Чи викликав хтось поліцію – невідомо. Проте героєм соцмереж цей чоловік точно став.

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Голий і босий чоловік спокійно йшов по смузі, яка розділяє напрямки руху проїжджої частини. Бачили дивака по маршруту автобуса №79, що курсує від Лісового масиву до Троєщини (станція метро Лісова – вулиця Каштанова).

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