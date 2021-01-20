Інцидент стався вдень 20 січня у багатоповерхівці на вулиці Курнатовського, 26 у Києві. Під час ремонтних робіт в одній з квартир пролунав досить потужний вибух.

Внаслідок події ніхто не постраждав, однак принаймні на деякий час кілька квартир не придатні для проживання людей, повідомляє 24 канал.

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Наразі будинок відключили від газопостачання.

Що відомо про вибух в будинку на Троєщині

За попередніми даними, все сталося через помилку чоловіків, які намагалися працювати зварювальним апаратом на газовій трубі.

В епіцентрі від вибухової хвилі вилетіли вікна, але чимало постраждало ще й сусіднє житло.

У стіні між квартирами з'явилася чимала тріщина.



Від вибуху постраждали 2 квартири / Фото dtp.kiev.ua

Чи можуть конструкції будинку забезпечувати безпечне проживання мешканців, наразі з'ясовують експерти.

На місці події працюють поліціянти, медики швидкої, а також працівники інших спеціальних служб.



Хвиля вщент зруйнувала вікна / Фото dtp.kiev.ua