На Троєщині у Києві у багатоповерхівці вибухнув газ: фото
Чоловіки намагалися зварити газову трубу / dtp.kiev.ua
Інцидент стався вдень 20 січня у багатоповерхівці на вулиці Курнатовського, 26 у Києві. Під час ремонтних робіт в одній з квартир пролунав досить потужний вибух.
Внаслідок події ніхто не постраждав, однак принаймні на деякий час кілька квартир не придатні для проживання людей, повідомляє 24 канал.
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Наразі будинок відключили від газопостачання.
Що відомо про вибух в будинку на Троєщині
- За попередніми даними, все сталося через помилку чоловіків, які намагалися працювати зварювальним апаратом на газовій трубі.
- В епіцентрі від вибухової хвилі вилетіли вікна, але чимало постраждало ще й сусіднє житло.
- У стіні між квартирами з'явилася чимала тріщина.
Від вибуху постраждали 2 квартири / Фото dtp.kiev.ua
Чи можуть конструкції будинку забезпечувати безпечне проживання мешканців, наразі з'ясовують експерти.
На місці події працюють поліціянти, медики швидкої, а також працівники інших спеціальних служб.
Хвиля вщент зруйнувала вікна / Фото dtp.kiev.ua
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