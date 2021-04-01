Вдарили цеглиною по голові: на Троєщині у Києві у чоловіка відібрали 300 тисяч гривень – фото
Розбійний напад на киянина стався 1 квітня у Деснянському районі Києва. Щоб затримати зловмисника, який заволодів чималою сумою, поліцейські задіяли спецпризначенців.
Джерело:поліція Києва
Як зазначили правоохоронці, нападнику загрожує до 15 років в'язниці. Якщо суд визнає його провину. Чоловіку інкримінують вчиненні розбою, поєднаного з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
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Забрав барсетку та поїхав на машині знайомого
37-річного нападника затримали / Фото поліції Києва
- За даними поліції, злочин стався 1 квітня на вулиці Курчатова.
- 37-річний уродженець Львівської області, підійшов до чоловіка, який мав при собі 300 тисяч гривень.
- Зловмисник вдарив його цеглиною по голові, забрав барсетку. Після цього він сів до автівки свого друга та втік.
- Поліцейські відстежили транспортний засіб за допомогою камер відеоспостереження.
- На Броварському проспекті машину, у якій перебував зловмисник, зупинили бійці КОРДу.
Всередині автівки слідчі знайшли цеглину, викрадені гроші, документи та мобільні ймовірного нападника. За фактом вчинення злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Зловмисник їхав у напрямку Броварів / Фото поліції Києва
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