Вдарили цеглиною по голові: на Троєщині у Києві у чоловіка відібрали 300 тисяч гривень – фото

Розбійний напад на киянина стався 1 квітня у Деснянському районі Києва. Щоб затримати зловмисника, який заволодів чималою сумою, поліцейські задіяли спецпризначенців.

Як зазначили правоохоронці, нападнику загрожує до 15 років в'язниці. Якщо суд визнає його провину. Чоловіку інкримінують вчиненні розбою, поєднаного з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

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Гроші, які зловмисник забрав у потерпілого, вилучили під час затримання.

Забрав барсетку та поїхав на машині знайомого



37-річного нападника затримали / Фото поліції Києва

За даними поліції, злочин стався 1 квітня на вулиці Курчатова.

37-річний уродженець Львівської області, підійшов до чоловіка, який мав при собі 300 тисяч гривень.

Зловмисник вдарив його цеглиною по голові, забрав барсетку. Після цього він сів до автівки свого друга та втік.

Поліцейські відстежили транспортний засіб за допомогою камер відеоспостереження.

На Броварському проспекті машину, у якій перебував зловмисник, зупинили бійці КОРДу.

Всередині автівки слідчі знайшли цеглину, викрадені гроші, документи та мобільні ймовірного нападника. За фактом вчинення злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження.



Зловмисник їхав у напрямку Броварів / Фото поліції Києва