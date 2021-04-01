Вдарили цеглиною по голові: на Троєщині у Києві у чоловіка відібрали 300 тисяч гривень – фото

Джерело:поліція Києва
Розбійний напад на киянина стався 1 квітня у Деснянському районі Києва. Щоб затримати зловмисника, який заволодів чималою сумою, поліцейські задіяли спецпризначенців.
Як зазначили правоохоронці, нападнику загрожує до 15 років в'язниці. Якщо суд визнає його провину. Чоловіку інкримінують вчиненні розбою, поєднаного з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
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37-річного нападника затримали / Фото поліції Києва
Всередині автівки слідчі знайшли цеглину, викрадені гроші, документи та мобільні ймовірного нападника. За фактом вчинення злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Зловмисник їхав у напрямку Броварів / Фото поліції Києва