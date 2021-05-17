На Троєщині у Києві кішку з чотирма кошенятами викинули з висоти

Поліцейські Деснянського району готують підозру у скоєнні злочину зловмиснику, який 14 травня викинув тварин з вікна багатоповерхівки.

Про жахливий злочин повідомили посадовці КМДА. За словами чиновників, правоохоронці та працівники комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" вживають заходи для доведення кримінальної справи до суду.

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Якщо зловмисника визнають винним, йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Що відомо про вбивство кішки та кошенят у Києві

Злочин стався вдень 14 травня. З вікна однієї з багатоповерхівок невідомий викинув кішку та 4 кошенят. При падінні доросла тварина та троє маленьких загинули на місці.

Ще одне кошеня перебуває у вкрай тяжкому стані. Його життя намагаються врятувати ветеринари.

Слідчі, які прибули на місце інциденту, швидко з'ясували, з якої квартири викинули тваринок. Під час проведення слідчих дій у житлі зловмисника знайшли ще одне кошеня.

Правоохоронці кваліфікували подію як жорстоке поводження з тваринами. Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи.

Кримінальну відповідальність за знущання над тваринами депутати Верховної Ради прийняли у 2017 році. З того часу поліцейські спромоглися довести до суду справи кількох десятків зловмисників.