Як стверджують свідки інциденту, зловмисник, який був одягнутий в одне лише спіднє, кілька разів вистрелив зі зброї. Оскільки постріли були неприцільними, за попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Наразі правоохоронці намагаються встановити всі обставини злочину та встановити особу порушника спокою.

До поліції ніхто не звертався

За непідтвердженими даними, чоловік йшов за кимось та вистрелив у повітря. Після цього він здійснив постріл у землю та побіг, ймовірно, когось переслідуючи.

У коментарі 24 каналу пресофіцер поліції Деснянського району Наталія Федоровська зазначила, що жоден зі свідків події, на жаль, до правоохоронців не зателефонував.

Про подію поліцейські дізналися після того, як запис відео зі стріляниною оприлюднили у спільнотах у телеграмі. Встановити місце, де стріляв зловмисник, досить важко.

Попередньо ми встановили ймовірний район, де стався інцидент. Туди направили патрульних з перевіркою. Жодних звернень від громадян з цього приводу до нас не надходило,

– зазначила Федоровська.

Дивіться відео стрілянини на Троєщині:

Нещодавно дворами у Харкові розгулював чоловік з гранатою. Він підходив до дітей та загрожував їм підірвати боєприпас. 27-річного зловмисника згодом затримали патрульні. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.