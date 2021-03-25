Досить епічна історія з, ймовірно, добрим кінцем сталася ввечері 24 березня на вулиці Бальзака Деснянського району Києва. З вікна 8 поверху впав місцевий мешканець.

На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. За неймовірним збігом обставин, постраждалий залишився живим.

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Якщо лікарі зможуть стабілізувати пацієнта, та він одужає після отриманих травм, за словами медиків, можна буде називати подію подвійним дивом.

Зламав стегно та ребра

Свідки падіння чоловіка стверджують, що інцидент стався близько 20:00 на вулиці Бальзака, 14.

Киянин разом зі своїми друзями розпивав оковиту, а під час застілля він впав з висоти.

Внаслідок удару о землю чоловік отримав відкритий перелом стегна та перелом ребер. Одне з них пробило потерпілому легені.

У тяжкому стані киянина госпіталізували до лікарні.

Очевидці події стверджують, що чоловік навіть не втрачав свідомість, а також взагалі погано розумів, що трапилося – настільки він був п'яний.

За фактом падіння потерпілого поліцейські відкрили кримінальне провадження. Вони з'ясовуватимуть, було це нещасним випадком, або киянина викинули з вікна друзі.