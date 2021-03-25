На Троєщині у Києві п'яний чоловік впав з 8 поверху та вижив
Чоловік, який впав з 8 поверху, вижив / kiev.informator.ua
Досить епічна історія з, ймовірно, добрим кінцем сталася ввечері 24 березня на вулиці Бальзака Деснянського району Києва. З вікна 8 поверху впав місцевий мешканець.
Джерело:Київ оперативний
На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. За неймовірним збігом обставин, постраждалий залишився живим.
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Якщо лікарі зможуть стабілізувати пацієнта, та він одужає після отриманих травм, за словами медиків, можна буде називати подію подвійним дивом.
Зламав стегно та ребра
- Свідки падіння чоловіка стверджують, що інцидент стався близько 20:00 на вулиці Бальзака, 14.
- Киянин разом зі своїми друзями розпивав оковиту, а під час застілля він впав з висоти.
- Внаслідок удару о землю чоловік отримав відкритий перелом стегна та перелом ребер. Одне з них пробило потерпілому легені.
- У тяжкому стані киянина госпіталізували до лікарні.
Очевидці події стверджують, що чоловік навіть не втрачав свідомість, а також взагалі погано розумів, що трапилося – настільки він був п'яний.
За фактом падіння потерпілого поліцейські відкрили кримінальне провадження. Вони з'ясовуватимуть, було це нещасним випадком, або киянина викинули з вікна друзі.
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