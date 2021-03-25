На Троєщині у Києві п'яний чоловік впав з 8 поверху та вижив

Джерело:Київ оперативний
Досить епічна історія з, ймовірно, добрим кінцем сталася ввечері 24 березня на вулиці Бальзака Деснянського району Києва. З вікна 8 поверху впав місцевий мешканець.
На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. За неймовірним збігом обставин, постраждалий залишився живим.
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Очевидці події стверджують, що чоловік навіть не втрачав свідомість, а також взагалі погано розумів, що трапилося – настільки він був п'яний.
За фактом падіння потерпілого поліцейські відкрили кримінальне провадження. Вони з'ясовуватимуть, було це нещасним випадком, або киянина викинули з вікна друзі.