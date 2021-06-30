На місце події викликали швидку та поліцію. Втім, медикам не залишалось нічого, окрім як діагностувати смерть жінки. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, що саме сталося із жінкою.

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Також поліцейські встановлюють особу водійки та знайти її родичів.

Що відомо про смерть жінки у машині на Троєщині



Жінка померла за кермом машини / Фото dtp.kiev.ua

Як повідомили у поліції Києва в коментарі 24 каналу, жінку, яка не подавала ознак життя, побачили перехожі. Вони й звернулися до правоохоронців.

Патрульні, що прибули на місце події, зателефонували слідчо-оперативній групі.

За попередніми даними, експерти не знайшли на тілі жінки ознак насильницької смерті.



Subaru жінки був запаркований / Фото dtp.kiev.ua

Слідчі встановлюють всі обставини трагедії. Причину смерті жінки встановлять експерти.

З кваліфікацією події у поліції обіцяють розібратися протягом доби. Оскільки мова може не йти про вчинення кримінального правопорушення.