Через це рух спорудою вимушено частково перекриють. Роботи дорожників можуть призвести до посилення заторів як при русі в напрямку Правого берега, так і для проїзду до житлового масиву Троєщина.

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Комунальники хочуть зайнятися ремонтом деформаційних швів.

Коли у Києві відкриють рух шляхопроводом на вулиці Бальзака

Як відзначили у Київавтодорі, дорожні роботи почнуться 5 травня. Триматимуть вони цілий місяць – до 5 червня.

Загалом фахівці КП "Київавтошляхміст" за цей час мають оновити два деформаційних шви.

Як саме обмежуватимуть рух комунальники, невідомо.



Схема ремонтних робіт на вулиці Бальзака / Ілюстрація Київавтодору

Наразі працівники Київавтошляхмосту працюють на мості Метро, де також оновлюють деформаційні шви. Втім, на ремонт на цій споруді їм потрібно значно менше часу.