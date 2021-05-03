На Троєщині на місяць обмежать рух однією з ключових ділянок дороги: схема

3 травня 2021 , 12:11
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Джерело:

КМДА

Комунальники столиці збираються проводити ремонтні роботи на шляхопроводі на перетині проспекта Шухевича з вулицею Бальзака.

Через це рух спорудою вимушено частково перекриють. Роботи дорожників можуть призвести до посилення заторів як при русі в напрямку Правого берега, так і для проїзду до житлового масиву Троєщина.

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Комунальники хочуть зайнятися ремонтом деформаційних швів.

Коли у Києві відкриють рух шляхопроводом на вулиці Бальзака

  • Як відзначили у Київавтодорі, дорожні роботи почнуться 5 травня. Триматимуть вони цілий місяць – до 5 червня.
  • Загалом фахівці КП "Київавтошляхміст" за цей час мають оновити два деформаційних шви.
  • Як саме обмежуватимуть рух комунальники, невідомо.


Схема ремонтних робіт на вулиці Бальзака / Ілюстрація Київавтодору

Наразі працівники Київавтошляхмосту працюють на мості Метро, де також оновлюють деформаційні шви. Втім, на ремонт на цій споруді їм потрібно значно менше часу. 

 

Автор: Олексій Чибісов