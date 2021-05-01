Це був азарт, – винуватець смертельної ДТП у Києві виправдався за скоєне

Павло Білоконь, який спричинив смертельну ДТП на вулиці Лесі Українки 1 травня, на засіданні суду виправдовувався за свої дії. Він заявив, що це було не спеціально.
Як виправдовувався водій
Зловмисник заявив, що усвідомив скоєне і визнав свою провину. Про це він сказав на засіданні Шевченківського райсуду 1 травня.
Важливо ДТП в Києві за участю п'яного водія: загинула молода дівчина, ще одна постраждала – відео
Водій наголосив, що готовий співпрацювати зі слідством. Він розповів, що пасажирки просили його зупинити авто, але мокра дорога завадила це зробити.
Це був азарт! Їхав з дівчатами, це не спеціально сталося,
– сказав Білоконь.
Чоловіка вже затримували за п'яне водіння
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що винуватця смертельної ДТП вже ловили п'яним за кермом 20 квітня 2020 року у Вінницькій області. Тоді суд за 3 місяці так і не знайшов часу, аби розглянути протокол про порушення.
Деталі ДТП у Києві
- Внаслідок ДТП загинула 18-річна дівчина. Водій та 19-річна пасажирка потрапили у лікарню. Відомо, що жертва була коханкою Білоконя.
- На момент трагедії водій був п'яний. Драгер показав 1,41 проміле.
- Білоконя 1 травня взяли під варту. Однак сторона захисту заявила, що оскаржуватиме рішення.
- Правоохоронці перевіряють родинні зв'язки винуватця ДТП з ексміністром внутрішніх справ Миколою Білоконем. Водночас прокурор заявив, що жодних зв'язків між чоловіками немає.