Це був азарт, – винуватець смертельної ДТП у Києві виправдався за скоєне

Павло Білоконь, який спричинив смертельну ДТП на вулиці Лесі Українки 1 травня, на засіданні суду виправдовувався за свої дії. Він заявив, що це було не спеціально.

Як виправдовувався водій

Зловмисник заявив, що усвідомив скоєне і визнав свою провину. Про це він сказав на засіданні Шевченківського райсуду 1 травня.

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Водій наголосив, що готовий співпрацювати зі слідством. Він розповів, що пасажирки просили його зупинити авто, але мокра дорога завадила це зробити.

Це був азарт! Їхав з дівчатами, це не спеціально сталося,

– сказав Білоконь.

Чоловіка вже затримували за п'яне водіння

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що винуватця смертельної ДТП вже ловили п'яним за кермом 20 квітня 2020 року у Вінницькій області. Тоді суд за 3 місяці так і не знайшов часу, аби розглянути протокол про порушення.

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