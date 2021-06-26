Як повідомили київські правоохоронці, центр міста частково перекриють лише денний час.
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Які вулиці перекриють
26 червня з 12:00 до 16:00 перекриють вулицю Хрещатик (від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького) та в'їзди з прилеглих вулиць.
26 та 27 червня з 12:00 до 17:00 перекриють Паркову дорогу (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного) та в'їзди з прилеглих вулиць.
У Києві перекривали рух Хрещатиком / Фото Нацполіції
У Києві 27 червня перекриють рух вулицею Парковою / Фото Нацполіції
Зауважимо, що з 24 червня обмежили в'їзд у Київ великовагового транспорту через спеку.