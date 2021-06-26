Як повідомили київські правоохоронці, центр міста частково перекриють лише денний час.

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Які вулиці перекриють

26 червня з 12:00 до 16:00 перекриють вулицю Хрещатик (від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького) та в'їзди з прилеглих вулиць.

26 та 27 червня з 12:00 до 17:00 перекриють Паркову дорогу (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного) та в'їзди з прилеглих вулиць.

Зверніть увагу! Станом на 26 червня 16:00 рух вулицею Хрещатик відновили. Автобуси №24 та 114 курсують з відхиленням від графіка за схемою №24А та 114А.



У Києві перекривали рух Хрещатиком / Фото Нацполіції



У Києві 27 червня перекриють рух вулицею Парковою / Фото Нацполіції

Зауважимо, що з 24 червня обмежили в'їзд у Київ великовагового транспорту через спеку.