Центр Києва на вихідних перекриють: причина

26 червня 2021 , 15:59
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Джерело:

Патрульна поліція Києва

У Києві 26 та 27 червня перекриють низку центральних вулиць. Все через проведення мотофестивалю у столиці.

Як повідомили київські правоохоронці, центр міста частково перекриють лише  денний час.

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Які вулиці перекриють

26 червня з 12:00 до 16:00 перекриють вулицю Хрещатик (від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького) та в'їзди з прилеглих вулиць.

26 та 27 червня з 12:00 до 17:00 перекриють Паркову дорогу (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного) та в'їзди з прилеглих вулиць.

Зверніть увагу! Станом на 26 червня 16:00 рух вулицею Хрещатик відновили. Автобуси №24 та 114 курсують з відхиленням від графіка за схемою №24А та 114А.


У Києві перекривали рух Хрещатиком / Фото Нацполіції


У Києві 27 червня перекриють рух вулицею Парковою / Фото Нацполіції

Зауважимо, що з 24 червня обмежили в'їзд у Київ великовагового транспорту через спеку.
Автор: Альона Захарова