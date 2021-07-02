Новим центром міського життя Києва, кажуть у компанії, стануть 28 гектарів території у Святошинському районі. Там планують поєднати стрімкий ритм насиченою міського життя та гармонію природи, яка створена 100 гектарами вікового лісу.

Через відвідувачів торгових центрів, які розміщені у районі, щоденний потік людей складає тисячі осіб. Але центром постійного життя для тисяч киян цей район стане зі створенням шести кварталів Lucky Land, до яких увійде 23 будинки з підземним паркінгом, власним медичним центром, школою, бізнес-комплексом та сучасним парком.

Вже у вересні планується офіційна презентація грандіозного та масштабного проєкту Lucky Land від DIM одразу із початком продажів житлових та комерційних приміщень.

Керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський розповів, що компанія DIM любить амбіційні та масштабні проєкти, любить виходити за рамки мислення та постійно розширює межі власних можливостей, створюючи сучасні проєкти.

Поліцентризм – нова тенденція розвитку міст у світі. Центр – це місце тяжіння людей. Lucky Land стане саме такою точкою міського розвитку. Ми створюємо не просто новий спальний район, а новий регіональний центр київського мегаполіса, а поруч з Lucky Land планується будівництво бізнес-центру,

– розповів Насіковський.

Lucky Land планує створити унікальне поєднання лісу та інфраструктури, яке буде притягувати людей. Вже незабаром там з'явиться алея, на якій буде вирувати міське життя, торговельні та бізнес-центри, фітнес-клуби, освітні та культурні комплекси Також буде створено відкритий зелений міський публічний простір з архітектурою, яка не поступається якістю центрам провідних європейських столиць.

У компанії зазначають, що відкрита міська територія стане епіцентром для роботи, відпочинку, комунікацій та дозвілля киян. Але у цей час жителі Lucky Land будуть мати власну закриту дворову територію всередині одного з шести кварталів комплексу.

Ми робимо те, що любимо і любимо те, що робимо. Саме тому ми серйозно та відповідально підійшли до створення проєкту такого масштабу. По суті, це місто в місті, яке стане повноцінним регіональним центром столиці,

– підкреслив Олександр Насіковський, керуючий партнер групи компаній DIM.

До реалізації проєкту група компаній DIM залучила найкращих підрядників. Архітектурними рішеннями Lucky Land займається компанія Aрrchimatika, яка надихнулась масштабами та амбіціями проєкту.

Керівник Archimatika Олександр Попов разом із головним архітектором проєкту Ольгою Черновою, гуляючи Лондоном кілька років тому, побачили на фасаді новобудови глазуровану кераміку. Так в них з’явилась мрія – реалізувати такий фасад в Києві. І ця мрія стала реальністю завдяки Lucky Land. Архітектура фасадів проєкту створює різноманітне поєднання форм, фактур і матеріалів.

Разом з глазурованою керамікою у нашій палітрі фасадна мідь різного віку патинування, натуральний камінь, керамограніт, клінкерна цегла, латунь, алюміній, архітектурний бетон, арт-штукатурка і багато інших матеріалів,

– розповіли про деталі в Archimatika.

Будівництво проєкту почалось з нової школи, будинок і територія якої стануть не тільки навчальним, але також культурним і спортивним центром як для дітей, так і для дорослих. Парадні фасади житлових будинків будуть виходити на парк, який оточує територію школи, а променад вздовж активних комерційних перших поверхів стане місцем для прогулянок.

Освітлені доріжки для піших, велосипедних і кінних прогулянок, альтанки для відпочинку та мотузковий парк – таким буде рекреаційний ландшафт Lucky Land, який проникатиме у ліс. І це ще не все, що може запропонувати концепція Urban-Forest-Recreation.