У зв’язку з візитом в Україну президента Європейської Ради Шарля Мішеля деякі центральні вулиці Києва можуть перекривати протягом 2 – 3 березня. Це саме той політик, який схожий на українського прем’єр-міністра.

На яких вулицях можливо обмежать рух наразі не повідомляють. Такі заходи необхідні для забезпечення охорони під час візитів глав іноземних держав та інших провідних світових політиків.

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Близнюк Шмигаля

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль завітав до Бельгії з робочим візитом. Там він вже зустрічався з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Люди вважають, що вони виглядають як близнюки.

Денис Шмигаль та Шарль Мішель / Фото "Урядового порталу"

Шарль Мішель — бельгійський державний та політичний діяч, представник французької спільноти, лідер партії "Реформаторський рух". 69-й прем'єр-міністр Бельгії. Цю посаду обіймав з 11 жовтня 2014 року до 27 жовтня 2019 року. Голова Європейської Ради з 1 грудня 2019 року.

В Україні Мішель зустрінеться із Володимиром Зеленським та відвідає зону проведення Операції об'єднаних сил на Луганщині.