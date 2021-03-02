У центрі Києві через приїзд "близнюка" Шмигаля перекриватимуть рух транспорту
У зв’язку з візитом в Україну президента Європейської Ради Шарля Мішеля деякі центральні вулиці Києва можуть перекривати протягом 2 – 3 березня. Це саме той політик, який схожий на українського прем’єр-міністра.
Джерело:Управління державної охорони України
На яких вулицях можливо обмежать рух наразі не повідомляють. Такі заходи необхідні для забезпечення охорони під час візитів глав іноземних держав та інших провідних світових політиків.
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Близнюк Шмигаля
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль завітав до Бельгії з робочим візитом. Там він вже зустрічався з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Люди вважають, що вони виглядають як близнюки.
Денис Шмигаль та Шарль Мішель / Фото "Урядового порталу"
В Україні Мішель зустрінеться із Володимиром Зеленським та відвідає зону проведення Операції об'єднаних сил на Луганщині.
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